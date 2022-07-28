Стало известно, кто являлся настоящим создателем группы «Ласковый май»

«Разина он принял на работу в «Ласковый май» сначала администратором, потом, распознав его ловкость в решениях гастрольных вопросов, назначил директором. Алексей разочаровался в проекте, когда из придуманной им концепции детдомовской музыки несчастных сирот все превратилось в машину по прокачиванию больших денег любыми путями», - говорит режиссер-постановщик телеканала «Россия-1» Андрей Пастушный.