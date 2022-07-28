Стало известно, кто являлся настоящим создателем группы «Ласковый май»

Более 30 лет на лаврах «Ласкового мая» почивал продюсер Андрей Разин. Однако настоящим создателем группы является продюсер Алексей Мускатин, который ушел в тень и не получал ни копейки.
«Разина он принял на работу в «Ласковый май» сначала администратором, потом, распознав его ловкость в решениях гастрольных вопросов, назначил директором. Алексей разочаровался в проекте, когда из придуманной им концепции детдомовской музыки несчастных сирот все превратилось в машину по прокачиванию больших денег любыми путями», - говорит режиссер-постановщик телеканала «Россия-1» Андрей Пастушный.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алексей Мускатин. Фото: соцсети
Известно, что Алексей Мускатин умер 21 июля 2021 года в полной нищете. В последнее время он снимался в различных шоу-программах буквально за 10 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».