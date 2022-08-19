Стало известно, кто может заменить Аллу Пугачеву на сцене

Пока Алла Пугачева прохлаждается на балтийском побережье, в России уже нашли ей замену. Эксперты считают, что Примадонну может заменить Лариса Долина. Именно она является сильнейшей вокалисткой нашей страны по мнению музыкального критика Евгения Бабичева.
«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина, я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы исполнить гимн очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений», - сказал Бабичев СТ News.
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Однако с мнением критика согласны не все. Так, например, модный дизайнер Аника Керимова считает, что Примадонну может заменить певица Азиза.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press