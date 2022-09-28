Стало известно, кому первому сообщил о смерти Бориса Моисеева его директор

В эту среду выпуск шоу Андрея Малахова «Малахов» на телеканале «Россия-1» был посвящен памяти покойного певца и балетмейстера Бориса Моисеева.

В студии присутствовал арт-директор и друг Бориса Моисеева Сергей Горох. Именно он обнаружил тело артиста, когда пришел навестить его в очередной раз, во вторник, 27 сентября.

Сергей Горох рассказал, что первым, кому он сообщил о смерти Бориса Моисеева, стал давний друг знаменитости артист цирка Гия Эрадзе.

Тот тоже пришел в студию программы. Гия Эрадзе разговаривал с Борисом Моисеевым незадолго до его смерти по видеосвязи.

«Ничего не предвещало беды…» — отметил Гия Эрадзе.

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Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября в собственной квартире, ему было 68 лет. Причиной смерти стал инсульт.