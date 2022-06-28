Стало известно, когда выйдет фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Марго Робби в образе Барби выглядит действительно точной копией знаменитой куклы: светлые волосы, одежда в стиле Барби, салон дорогой машины розового цвета. Вместе с Марго Робби в новом фильме появится и Райан Гослинг: он исполнит роль друга Барби, Кена. Йнон Крайц, председатель и генеральный директор компании, заявил:

«Барби — одна из самых культовых франшиз в мире, и мы рады сотрудничать с Warner Bros. Pictures и Марго Робби, чтобы воплотить ее в жизнь на большом экране. Мы с нетерпением ждем продолжения этого сотрудничества, рассказывая истории наших любимых брендов.

Mattel Films намерена продемонстрировать огромный потенциал нашего портфеля брендов, поскольку мы продолжаем реализовывать нашу стратегию превращения Mattel в компанию по производству игрушек, основанную на масштабной интеллектуальной собственности», — сообщает издание Аrgumenti.ru.

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