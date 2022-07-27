Стало известно, когда состоится суд по делу Юрия Шевчука

Как сообщила пресс-служба судов Башкирии, дело лидера рок-группы «ДДТ» Советский районный суд Уфы будет рассматривать 5 августа.
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Напомним, в отношении Шевчука был составлен административный протокол после того, как он со сцены высказался о том, как он понимает слово «Родина». По мнению сотрудников полиции, это высказывание было провокационным.
«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука назначено на 5 августа», — приводит слова пресс-службы издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Интерфакс».