Стало известно, когда подешевеют школьные принадлежности – Минпромторг

До начала нового учебного года остаются буквально считанные дни. Пока дети наслаждаются последними деньками каникул, родители пошире раскрывают кошельки – трат никак не избежать. Причем, они стали больше.

Если сравнивать цены с июлем прошлого года, то школьные товары подорожали на 12-15 процентов. Например, рюкзаки стали дороже на 10 процентов, а брюки – на 13. При этом, импортные дороже, чем российские.