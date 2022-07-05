Стало известно, какое новое шоу рекламировали Кудрявцева и Макаров

Телеканал НТВ объявил о запуске нового музыкального шоу «Просто праздник!». Популярные телеведущие Лера Кудрявцева, Вячеслав Макаров, Яна Кошкина, Дмитрий Колчин и знаменитые артисты будут дарить зрителям отличное настроение, радовать любимыми песнями.

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Каждая программа будет посвящена определенной теме: любви, счастью, взаимопониманию, дружбе, детству и т.д. Ведущие за столом поделятся друг с другом историями из своей жизни, душевно побеседуют и послушают главные хиты нашей страны.

На сцене шоу «Просто праздник!» выступят: Филипп Киркоров, Валерия, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и многие другие.

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