Стало известно, как певица Нюша назвала сына

Удалось раскрыть главную интригу последних последних почти семи месяцев, которая мучила поклонников певицы Нюши.

Стало известно, как звезда и ее муж Игорь Сивов назвали сына. Имя младшего брата Симбы, которую в семье зовут еще и Серафимой, начинается на ту же букву, что и ее.

Мальчика зовут Сафрон. Имя у него такое же редкое, как и у старшей сестры.

Напомним, певица Нюша родила сына в декабре прошлого года.

Сафрон появился на свет в одной из элитных клиник Дубая. Нюша с семьей несколько месяцев до рождения сына и после этого события провела в Арабских Эмиратах, где в декабре очень тепло.

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Напомним, дочку Нюша тоже родила за границей. Симба появилась на свет в Майами в ноябре 2018 года. Ее имя Нюша тоже долго держала в секрете. Только в 2019 году она рассказала, какое имя дала малышке. А чуть позже объяснила, что Симбой девочку зовут дома, а на самом деле она Серафима.