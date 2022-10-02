Стало известно имя победителя шоу «Голос 60+»

В эфире Первого канала объявлено имя финалиста пятого сезона вокального проекта.
Пятый сезон шоу «Голос 60+»

Пятый сезон шоу «Голос 60+». Фото: Первый канал

На Первом канале завершился пятый сезон популярного шоу «Голос 60+». В это воскресенье, 2 октября, стало известно имя его победителя.

Лучшим голосом страны в категории «60+» стала Раиса Дмитренко из команды наставника Елена Ваенги.

Раиса Дмитренко (на фото слева) стала победителем пятого сезона шоу «Голос 60+». Фото: кадр программы

Статуэтку победителя подопечной Елены Ваенги Раисе Дмитренко вручал руководитель дирекции музыкального, развлекательного вещания Юрий Аксюта.

«Это ваша заслуженная награда. Вы навсегда вписали свое имя в историю проекта «Голос», - сказал Юрий Аксюта.

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Раиса Дмитренко призналась, что победа была для нее очень неожиданной.

«В такой ипостаси себя не представляла. Огромное вам спасибо!» - сказала подопечная Елены Ваенги.

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