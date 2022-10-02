Стало известно имя победителя шоу «Голос 60+»

Статуэтку победителя подопечной Елены Ваенги Раисе Дмитренко вручал руководитель дирекции музыкального, развлекательного вещания Юрий Аксюта.

«Это ваша заслуженная награда. Вы навсегда вписали свое имя в историю проекта «Голос», - сказал Юрий Аксюта.

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Раиса Дмитренко призналась, что победа была для нее очень неожиданной.