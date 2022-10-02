Стало известно имя победителя шоу «Голос 60+»

На Первом канале завершился пятый сезон популярного шоу «Голос 60+». В это воскресенье, 2 октября, стало известно имя его победителя.
Лучшим голосом страны в категории «60+» стала Раиса Дмитренко из команды наставника Елена Ваенги.
Раиса Дмитренко (на фото слева) стала победителем пятого сезона шоу «Голос 60+». Фото: кадр программы
Статуэтку победителя подопечной Елены Ваенги Раисе Дмитренко вручал руководитель дирекции музыкального, развлекательного вещания Юрий Аксюта.
«Это ваша заслуженная награда. Вы навсегда вписали свое имя в историю проекта «Голос», - сказал Юрий Аксюта.
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Раиса Дмитренко призналась, что победа была для нее очень неожиданной.
«В такой ипостаси себя не представляла. Огромное вам спасибо!» - сказала подопечная Елены Ваенги.