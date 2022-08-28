Стало известно, где Пугачева оставила оскандалившегося Галкина

Накануне Примадонна вернулась в Россию.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

После пяти месяцев жизни за границей Алла Пугачева вернулась в Россию. Посвежевшая и похудевшая она появилась в центре Москвы.

В Россию артистка прибыла аккурат к новому учебному году, как и обещала, детей поведет в школу сама. А Максим Галкин тем временем колесит по Европе. Накануне он дал концерт в Дублине.

«Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!» — заявил Галкин в соцсети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

В панах у юмориста – новое турне. В начале сентября он даст концерты в Австралии и Новой Зеландии.  

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  