Стало известно, где Пугачева оставила оскандалившегося Галкина

После пяти месяцев жизни за границей Алла Пугачева вернулась в Россию. Посвежевшая и похудевшая она появилась в центре Москвы.

В Россию артистка прибыла аккурат к новому учебному году, как и обещала, детей поведет в школу сама. А Максим Галкин тем временем колесит по Европе. Накануне он дал концерт в Дублине.