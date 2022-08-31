Стало известно, где похоронят Горбачева

Михаил Горбачев умер после продолжительной болезни вечером 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. В марте этого года ему исполнился 91 год.

Похоронят лауреата Нобелевской премии на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой. Об этом сообщает ТАСС.