Стало известно, где похоронят Горбачева

Михаил Горбачев умер после продолжительной болезни вечером 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. В марте этого года ему исполнился 91 год.
Похоронят лауреата Нобелевской премии на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой. Об этом сообщает ТАСС.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, президентом СССР Михаил Горбачев был с марта 1990 года по декабрь 1991-го. Также он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и инициатором перестройки. Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года.