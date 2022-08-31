Стало известно, где похоронят Горбачева

Экс-президент СССР умер 30 августа.
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press

Михаил Горбачев умер после продолжительной болезни вечером 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. В марте этого года ему исполнился 91 год.

Похоронят лауреата Нобелевской премии на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой. Об этом сообщает ТАСС.

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Напомним, президентом СССР Михаил Горбачев был с марта 1990 года по декабрь 1991-го.  Также он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и инициатором перестройки. Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года. 

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