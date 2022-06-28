Стало известно, где именно будет могила Юрия Шатунова

Во вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище похоронят Юрия Шатунова. К церемонии начали готовиться с раннего утра. Уже известно, что известный певец будет покоиться на участке № 24а.

Рядом с местом захоронения установили темный шатер, положили зеленый настил. Были привезены стулья черного цвета, а также столы и дополнительные урны. Рабочие кладбища пока не знают точного времени захоронения:

«Знаем только, что вход сюда будет закрыт», — сказал один из них.

Участок № 24а расположен примерно в 10 минутах ходьбы от главного входа, рядом с забором. Повсюду — таблички с надписью «договор», это значит, что места поблизости уже выкуплены. Прах Юрия Шатунова будет захоронен рядом с могилой футболиста Виктора Понедельника. Как сообщили рабочие кладбища корреспондентам «МК».

«Вроде больше поблизости никого из звезд нет. Обычные люди лежат…»

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