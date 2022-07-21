Стало известно, что случилось с Сергеем Прохановым

Известного актера Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве: причиной стало внутреннее кровотечение, вызванное язвой желудка.

Как рассказала руководитель пиар-службы Театра Луны Юлия Сезер, еще накануне Проханова ничего не беспокоило, он находился в отличном настроении и ни на что не жаловался. Основатель Театра Луны даже присутствовал на премьерном спектакле «Баба Шанель».

«На тот момент, когда связывались, сказали, что нет поводов для переживания. Я так поняла, что рано утром [произошло]. Все будет хорошо, уверены. Вчера был в добром здравии, приходил на премьеру спектакля. Для нас самих было ударом», - сказала Сезер.

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Согласно сообщениям источника, актеру стало плохо уже ночью, утром вызвали скорую и отвезли Проханова в больницу. Кровотечение остановлено, «усатый нянь» находится в реанимации, так сообщает издание «РИА ФАН» на основании информации, полученной из источников в медицинских кругах.