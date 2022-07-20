Стало известно, что шахматист Каспаров пользовался услугами экстрасенсов

По словам чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, и Виктор Корчной, и Гарри Каспаров приводили на матчи экстрасенсов – в надежде, что они помогут выиграть.
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На вопрос – чувствовал ли сам Карпов на себе воздействие этих людей? – шахматист ответил:
«Я обычно зал «читаю» легко. И когда играю, и когда выступаю. Я вижу зал. У Каспарова был свой экстрасенс Тофик Дадашев, который рассказывает, что помог Каспарову выиграть чемпионский матч со мной.
Я не верю, что можно внушить кому-то какой-то ход или неправильное решение. Но нарушить концентрацию, наверное, можно. Что, наверное, Дадашев и смог сделать в последней партии, когда я потерял выигрышную позицию и проиграл Каспарову, лишившись звания чемпиона мира», - сообщает издание Аrgumenti.ru.