Стало известно, что шахматист Каспаров пользовался услугами экстрасенсов

По словам чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, и Виктор Корчной, и Гарри Каспаров приводили на матчи экстрасенсов – в надежде, что они помогут выиграть.

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На вопрос – чувствовал ли сам Карпов на себе воздействие этих людей? – шахматист ответил:

«Я обычно зал «читаю» легко. И когда играю, и когда выступаю. Я вижу зал. У Каспарова был свой экстрасенс Тофик Дадашев, который рассказывает, что помог Каспарову выиграть чемпионский матч со мной.