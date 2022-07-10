Стало известно, что на самом деле Пугачева делала в Израиле

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали в Израиль. Звездная семья жила в Кесарии, в особняке, который принадлежит старшему брату шоумена Дмитрию Галкину.

Буквально на днях Примадонна с родными прибыла в Латвию, где остановилась на своей любимой вилле «Марта». Человек из близкого окружения артистки рассказал, что на самом деле она делала на земле обетованной.