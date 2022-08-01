Стало известно, что будет с «Голосом» без Градского

Вокальное шоу «Голос» на Первом канале давно стало одним из самых популярных в России. После смерти Александра Градского, одного из наставников юных талантов, поклонники шоу забеспокоились: будет ли оно продолжаться?

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И вот сейчас Первый канал дал определенный ответ на этот вопрос. «Голос» вернется в эфир, и произойдет это совсем скоро — уже нынешней осенью, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на kp.ru. В новом сезоне ожидается не только привычная версия вокального конкурса, но и вариант «Голос. 60+».