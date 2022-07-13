Стало известно, что будет с Александрой Захаровой после назначения нового главного режиссера

Стало известно, что главным режиссером «Ленкома» стал Алексей Франдетти: с ним заключен контракт на год. Теперь всех интересует: что ждет при новом раскладе Александру Захарову, «принцессу Ленкома»?

По некоторым данным, новый главный режиссер вряд ли будет давать значимые роли Александре Марковне. Дочери Захарова уже 60 лет, в таком возрасте получить новую роль — большая проблема, хватает молодых талантливых актеров и актрис.

Ранее Александру Захарову уже сняли со спектакля «Женитьба» — Агафье Тихоновне, которую она играла, по пьесе 26 лет. А в постановке «Ва-банк» Марк Варшавер заменил возрастную Захарову Аллой Югановой, которой на 20 лет меньше.

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В настоящее время у «принцессы Ленкома» остались роли в двух спектаклях: она играет Раневскую в «Вишневом саде» и графиню Альмавиву в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро». Труппа театра, как сообщает издательству «РИА ФАН» источник, поддерживает, в основном, руководство «Ленкома», а не Захарову.