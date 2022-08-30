«Стало гораздо лучше в последнее время»: почему вернулась Пугачева на самом деле, рассказала жена Резника

Как и обещала, Алла Пугачева вернулась в Россию в конце лета. На людях Примадонна уже показалась, прогулявшись по центру столицы около бутика своего давнего товарища, стилиста Игоря Гуляева.

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Многие звезды уже успели высказаться о возвращении Примадонны. Жена композитора Ильи Резника Ирина поведала об истинных причинах приезда артистки на родину.