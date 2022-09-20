Стальной пресс и пышная грудь: Самбурская похвасталась идеальным телом в бикини

Актриса опубликовала пляжное фото.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Настасья Самбурская наслаждается отдыхом в Турции, при этом не забывая делиться с поклонниками фотоотчетами из отпуска. 

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На своей странице в соцести актриса опубликовала новое яркое фото. Она позировала в черном бикини, солнечных очках и бейсболке на пляже. 

Настасья эффетно повернулась к камере, продемонстрировав рельефный пресс, подкачанные ягодицы и пышную грудь.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Напомним, Самбурская прославилась благодаря сериалу «Универ». После него актриса снялась во многих фильмах, в числе которых «Женщины против мужчин» и «Каникулы президента». 

Также 35-летняя звезда стала востребованным блогером и певицей. Она исполняет композиции в стиле шансон.

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