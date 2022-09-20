Стальной пресс и пышная грудь: Самбурская похвасталась идеальным телом в бикини

Настасья Самбурская наслаждается отдыхом в Турции, при этом не забывая делиться с поклонниками фотоотчетами из отпуска.

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На своей странице в соцести актриса опубликовала новое яркое фото. Она позировала в черном бикини, солнечных очках и бейсболке на пляже.

Настасья эффетно повернулась к камере, продемонстрировав рельефный пресс, подкачанные ягодицы и пышную грудь.