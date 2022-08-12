Стальной пресс и пышная грудь: Рудова сверкнула точеной фигурой в бикини

Наталья Рудова поделилась с поклонниками в соцсети ярким летим снимком. Звезда сериала «Татьянин день» позировала в нежно-салатовом бикини с игривой мини-юбкой. Она распустила длинные светлые волосы и томно посмотрела в камеру.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники засыпали актрису комплиментами, особенно выделив ее стройную фигуру.

«Как куколка»; «Не верится, что такая красотка до сих пор не замужем»; «До чего же классная! Пресс огонь»; «Все в идеале, от груди и до пресса»; «Белокурая бестия»; «От мужчин, наверное, отбоя нет на отдыхе», — написали они.