Стальной пресс и пышная грудь: Рудова поманила точеными формами в крошечном топе

Сейчас Наталья Рудова активно тренируется. Чтобы поддерживать тело в идеальной форме звезда сериала «Татьянин день» едва ли не ежедневно занимается спортом.

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Для очередного похода в фитнес-клуб актриса выбрала черные обтягивающие легинсы и короткий тугой топ.

Наталья собрала волосы в высокий хвост и покрутилась у зеркала, продемонстрировав поклонникам свою точеную фигуру с тонкой талией, пышными бедрами и рельефным прессом.