Стальной пресс и пышная грудь: Рудова поманила точеными формами в крошечном топе

Сейчас Наталья Рудова активно тренируется. Чтобы поддерживать тело в идеальной форме звезда сериала «Татьянин день» едва ли не ежедневно занимается спортом.
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Для очередного похода в фитнес-клуб актриса выбрала черные обтягивающие легинсы и короткий тугой топ.
Наталья собрала волосы в высокий хвост и покрутилась у зеркала, продемонстрировав поклонникам свою точеную фигуру с тонкой талией, пышными бедрами и рельефным прессом.
«Пошла», — лаконично написала артистка, опубликовав видео в соцсети.
Напомним, Рудова прославилась благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в ситкоме «Универ. Новая общага». Сейчас актриса не так часто снимается в кино, зато активно развивается как блогерша.