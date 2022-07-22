«Стали замалевывать женскую грудь»: Якубович раскритиковал российское телевидение

По словам телеведущего, он ждет, когда будут ходить по музеям и оракал наклеивать на статуи.
Леонид Якубович

Леонид Якубович. Фото: Global Look Press

Телеведущий Леонид Якубович в проекте «Респиратор Бабушкина» заявил, что на российском телевидении хватает идиотов.

«Посмотрите в телевизор. Сигаретки в фильмах замалевывают беленькой штучкой. Причем видно, как рука ходит. И еще стали замалевывать женскую грудь. Как только грудь появится, так сразу накладка».

По словам Якубовича, он ждет не дождется, когда в России будут ходить по музеям и оракал наклеивать на статуи. «Потому что Венера Милосская голая. Это даже не раздражает. Это смешно», - заявил Леонид Якубович.

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Леонид Якубович - советский и российский телеведущий, актер, сценарист, телепродюсер, прозаик. Народный артист России. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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