«Стали замалевывать женскую грудь»: Якубович раскритиковал российское телевидение

По словам Якубовича, он ждет не дождется, когда в России будут ходить по музеям и оракал наклеивать на статуи. «Потому что Венера Милосская голая. Это даже не раздражает. Это смешно», - заявил Леонид Якубович.

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Леонид Якубович - советский и российский телеведущий, актер, сценарист, телепродюсер, прозаик. Народный артист России. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.