«Стали родителями»: жена Мартиросяна поделилась радостной новостью

В последнее время в Сети все чаще стали появляться слухи о разводе Жанны и Гарика Мартиросяна. Если избранница комика изредка делилась снимками из поездок, где позировала в гордом одиночестве, то Гарик и вовсе пропал из соцсетей.
Накануне Жанна обрадовала фанатов. В своем телеграм-канале она сообщила, что они с мужем отмечают семейный праздник.
«Сегодня мы официально стали родителями 18-летнего человека», — написала Левина-Мартиросян.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, пара воспитывает двоих детей – сына Даниэля и дочь Жасмин. 20 августа девушке исполнилось 18 лет.