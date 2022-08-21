«Стали родителями»: жена Мартиросяна поделилась радостной новостью

В последнее время в Сети все чаще стали появляться слухи о разводе Жанны и Гарика Мартиросяна. Если избранница комика изредка делилась снимками из поездок, где позировала в гордом одиночестве, то Гарик и вовсе пропал из соцсетей.

Накануне Жанна обрадовала фанатов. В своем телеграм-канале она сообщила, что они с мужем отмечают семейный праздник.