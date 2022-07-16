Стали известны результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова

Поставлена точка в нашумевшей истории с внебрачными сыновьями известного артиста Александра Абдулова.

В эфире программы Первого канала «Пусть говорят» были обнародованы результаты ДНК-тестов двух мужчин, которые ранее заявляли, что их отцом является Александр Абдулов.

Александр Коваль и Сергей Шиподько, на всю страну объявившие себя предполагаемыми наследниками знаменитости, добровольно прошли экспертизу. Выяснилось, что ни один из них не является сыном Александра Абдулова.

Мужчины, жаждавшие хоть какой-то славы, в итоге оказались опозоренными на всю страну. Выяснилось, что сами они изначально знали, кто их отцы на самом деле.

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