Стали известны последние слова Юрия Шатунова перед смертью

В четверг, 23 июня, скоропостижно скончался известный певец Юра Шатунов. Артисту было всего 48 лет…

Накануне трагического события исполнитель хита «Седая ночь» отдыхал с друзьями в Подмосковье. Что произошло в роковой вечер, доподлинно не известно. Артист моментально побледнел, перестал дышать.

«У меня спазм», — лишь это Шатунов успел сказать перед тем, как потерял сознание.

Пока известно, что у Юры были серьезные проблемы с сердцем. Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта.

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