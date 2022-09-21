«Стала принимать деньги в обход»: как Самбурская обманывала Дробыша

Настасья Сабурская уже несколько лет судится с Виктором Дробышем. На днях продюсер и его адвокат Екатерина Гордон выиграли дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда .
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По словам Гордон, для Дробыша было принципиальным не само взыскание денег, а защита своего доброго имени.
«Мы в Пресненском суде тоже одержали победу в силу того, что Самбурская стала принимать деньги в обход Дробыша, но при этом он занимался ее продвижением», — рассказала юрист Telegram-каналу «Звездач».
Теперь актриса, которую продюсер продвигал в качестве певицы, должна будет выплатить экс-наставнику кругленькую сумму.
«Она обязана вернуть часть денег, вложенных в нее с целью получать прибыль, которую она решила оставлять себе и не делиться с продюсером», — пояснила адвокат.
Напомним, Самбурская подала в суд на Дробыша в 2020 году. Актриса заявила, что у нее «кабальный» контракт и потребовала расторгнуть его, сохранив за собой право на исполнение всех композиций.