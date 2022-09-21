«Стала принимать деньги в обход»: как Самбурская обманывала Дробыша

Настасья Сабурская уже несколько лет судится с Виктором Дробышем. На днях продюсер и его адвокат Екатерина Гордон выиграли дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда .

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По словам Гордон, для Дробыша было принципиальным не само взыскание денег, а защита своего доброго имени.