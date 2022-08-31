Стала мамой и нашла любовь уже после 40: звезда фильма «Маска» Кэмерон Диас отмечает юбилей

Кэмерон Диас в свое время стала настоящей находкой для режиссеров. Блондинка с точеной фигурой снялась в фильме «Маска» с Джимом Кэрри. Она стала одной из самых привлекательных голливудских актрис. Ее обаяние покоряло мужчин.

Однако в личной жизни ей долго не везло. Примечательно, что родилась звезда в городе Сан-Диего штата Калифорния, но росла в городе Лонг-Бич, где училась вместе со Снуп Догом.