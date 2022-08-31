Стала мамой и нашла любовь уже после 40: звезда фильма «Маска» Кэмерон Диас отмечает юбилей

Кэмерон Диас в свое время стала настоящей находкой для режиссеров. Блондинка с точеной фигурой снялась в фильме «Маска» с Джимом Кэрри. Она стала одной из самых привлекательных голливудских актрис. Ее обаяние покоряло мужчин.
Однако в личной жизни ей долго не везло. Примечательно, что родилась звезда в городе Сан-Диего штата Калифорния, но росла в городе Лонг-Бич, где училась вместе со Снуп Догом.
У Кэмерон были романы с видео-продюсером, Карлосом де ла Торре, с актером Мэттом Диллоном и даже с Джаредом Лето и с Джастином Тимберлейком. Примечательно, что целый год у актрисы были отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. Как многие знают, потом с ним крутила роман Дженнифер Лопес, но до свадьбы дело не дошло.
Свое счастье артистка обрела в мае 2014 года, когда начала встречаться с музыкантом Бенджи Мэдденом. Спустя год они сыграли свадьбу.
Кэмерон Диас с актером Мэттом Диллоном. Фото: Global Look Press
В 47 лет Кэмерон стала мамой. Она родила дочку Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Примечательно, что актриса не публикует семейные фото. Зато она часто готовит, любит открыть бутылку вина и устроить ужин при свечах. Поклонники восхищаются тем, как выглядит звезда. 31 августа она отмечает свое 50-летие.
К слову, недавно стало известно, что после долгого перерыва она вернется в кино. Блондинка сыграет вместе с Джейми Фоксом в новом комедийном боевике от Netflix. Причем он будет называться очень символично — Back in Action («Снова в деле»).