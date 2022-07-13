Стала копией Пугачевой! Галкин впервые за долгое время показал подросшую дочь

Максим Галкин, уехав за границу, долгое время не желал в принципе показывать своих детей фолловерам, которые обеспокоенно спрашивали, куда же пропали наследники.

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Позже артист все-таки изредка стал делиться личными кадрами. По какой-то причине на них все чаще можно было увидеть именно сына юмориста Гарри, а вот как выглядит дочь Лиза, многие успели позабыть.

Однако на сей раз муж Аллы Пугачевой решил побаловать публику домашними съемками. На обнародованном в Сети видео Лиза Галкина появляется дважды: на кадрах с детского праздника и в компании брата, а также дочки Кристины Орбакайте, Клавы Земцовой.

Лиза заметно подросла и стала еще больше походить на свою маму Аллу Пугачеву. В свете того, что народная артистка в последнее время является блондинкой, это сходство только усилилось.