Стала копией Лободы: изменившаяся до неузнаваемости Седокова показалась на публике

Анна Седокова за последние несколько месяцев смогла скинуть не меньше 10 кг, кроме того, она покрасила волосы в блонд и сделала новую укладку, выпрямив волосы.

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В обновленном образе Анна Седокова стала невероятно напоминать Светлану Лободу, которая переехала из России в Европу.

Любопытно, что это уже не первая артистка, которая стала подражать во внешности украинской певице. Ранее в копировании имиджа знаменитой блондинки обвиняли Анну Асти, которая тоже решила носить знойный образ и светлые локоны.