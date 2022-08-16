Стала известна сумма, за которую продали российский фильм «Холоп» и дилогию «СуперБобровы»

Продюсер Георгий Шабанов сообщил, что комедия «Холоп» и дилогия «СуперБобровы» проданы для показа в Китае. Сделка получилась выгодной для нашей страны: фильмы куплены за сумму 500 тысяч долларов. Теперь в Китае смогут увидеть три наших картины.

«Около полумиллиона долларов, я надеюсь, мы получим благодаря продаже обеих частей «СуперБобровых» и «Холопа» в Китай. Ремейк «СуперБобровых» уже был снят за время локдауна, он с тех пор лежит на полке и никак не может выйти», — цитирует слова продюсера издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Бюллетень Кинопрокатчика».

Напомним, фильм «Холоп» на российские экраны вышел в 2019 году, в главной роли снялся сербский актер Милош Бикович.