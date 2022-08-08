Стала известна сумма, которая необходима для подготовки ребенка к школе

Новый учебный год не за горами. Многие родители уже сейчас закупают все необходимое для школы, начиная от формы и заканчивая канцтоварами.
По данным amic.ru, только за канцелярские товары необходимо заплатить в среднем 4,6 тысячи рублей. На рюкзак для учебников и сумку для сменной обуви потребуется еще 2,8 тысячи рублей. В целом на сбор мальчика в школу нужно потратить 24,2 тысячи рублей, а девочки — 21,3 тысячи рублей.
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Кроме этого, нужно позаботиться о расходах на питание (около 2 тысяч рублей в месяц) и домашнем рабочем месте, если в семье — первоклассник.