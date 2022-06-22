Стала известна реальная причина смерти Пьера Нарцисса

Сообщение о смерти Пьера Нарцисса ошеломило общественность. Выпускнику «Фабрики звезд» было всего 45 лет. Только четыре месяца назад артист отметил свой день рождения. С виду пышущий здоровьем мужчина производил впечатление выносливого и сильного человека. Никто из окружения певца не ожидал, что его жизнь прервется так быстро и трагично.

Известие о смерти Пьера Нарцисса подтвердила его жена. По данным, которыми располагает kp.ru, певцу была проведена операция на почки. Хирургическое вмешательство оказалось фатальным. Также уточнялось, что у него произошла остановка сердца.