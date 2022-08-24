Стала известна причина смерти звезды сериала «Интерны» Максима Пинскера

Актер сериала «Интерны», фильмов «Дурак», «На Муромской дорожке» и других 58-летний Максим Пинскер умер в эту среду, 24 августа, утром в одной из московских больниц.

Точная причина смерти будет известна только по результатам вскрытия. Однако сын покойного артиста Яков Пинскер озвучил предварительную причину кончины Максима Пинскера.

Это инфекция, из-за которой началось заражение крови. Максим Пинскер впал в кому, врачи не смогли его спасти.

Двадцатого августа Максим Пинскер уехал на съемки в Калугу, а когда вернулся, то пожаловался на плохое самочувствие.

Актер не мог ходить, жаловался на боли в ноге. Близкие Максима Пинскера сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приняли решение экстренно госпитализировать Пинскера, взяли у него анализы и поставили диагноз.

К тому моменту инфекция уже попала в спинной мозг, началось заражение крови. Затем у Максима Пинскера остановилось дыхание, он впал в кому и скончался.

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Родные Максима Пинскера обратились за помощью к поклонникам в сборе средств на его похороны и поддержку семьи в соцсетях.

По материалам телеграм-канала Mash.