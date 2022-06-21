Стала известна причина смерти 31-летнего участника шоу «Голос» и фаворита Любови Успенской

Стала известна причина скоропостижной смерти музыканта, 31-летнего участника седьмого сезона шоу «Голос» Левана Кбилашвили.

«Ничего криминального не случилось, — рассказала журналистам помощница артиста. — Он спал дома, в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул... Неделю назад ему исполнился 31 год».

По словам представителя Левана Кбилашвили, никаких проблем со здоровьем у музыканта не было.

Похоронят Левана Кбилашвили на родине, в Грузии, где живут его родители.

Напомним, о смерти 31-летнего Левана Кбилашвили сообщила певица Любовь Успенская, которая была с ним дружна и оказывала покровительство. Их даже подозревали в романе, но Леван Кбилашвили опровергал наличие романтических отношений с 68-летней Любовью Успенской.

Певица тоже писала о том, что смерть Левана Кбилашвили была скоропостижной. Еще накануне он давал концерт.