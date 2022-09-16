Стала известна причина отмены концерта группы «Би-2» в Латвии

Вот уже в четвертый раз за два с половиной года срывается выступление «Би-2» в столице Латвии. Концерт, запланированный на 23 сентября, не состоится из-за запрета на въезд в Латвию россиянам с шенгенскими визами: он вступает в силу с 19 сентября.

«Организатор концерта прислал нам информацию, что запланированный в «Арена Рига» концерт не состоится. Причина — не зависящие от группы и организаторов обстоятельства. Мероприятие не может произойти, потому что начиная с 19 сентября все граждане России с шенгенскими визами не смогут въехать в Латвию. У части команды такие визы, поэтому они не могут прибыть в Латвию», — пояснила Эвия Голдмане, представитель портала, распространяющего в Латвии билеты.

Сейчас музыканты и их организаторы пытаются решить эту проблему.

«Наш концерт продавался с 2019 года и к первой дате проведения был полностью продан. За неделю до концерта Латвия, как и ряд других стран, вводят локдаун с полным закрытием границ. Уже в то время, когда группа отправляется в турне и успевает выступить в Вильнюсе. Буквально с трапа самолета группу снимают с рейса в Прагу, где должен был пройти следующий концерт этого турне. Дальше Бамберг, Дюссельдорф, Таллин, а Рига это турне замыкала. Дальше в Риге переносы, связанные с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за CoviD-19, а на сегодня у нас форс-мажорная ситуация, связанная с ограничениями на въезд. Мы сами, в первую очередь, давно хотим его провести и перелистнуть страницу в этой истории», — рассказал организатор концерта Сергей Малышкин.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Выступление группы в Латвии ждут уже давно — там у группы много поклонников. Латвийские журналисты попытались получить комментарий у самих музыкантов.