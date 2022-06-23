Стала известна настоящая причина смерти Юрия Шатунова

Музыкант Юрий Шатунов умер в результате острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице, сообщает телеграм-канал Mash.

Причиной смерти стал обширный инфаркт. Исполнитель не был в наркотическом или алкогольном опьянении. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.

Шатунов вызвал скорую примерно в 11 вечера 22 июня. Он жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заприметил продюсер Андрей Разин.

В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».

Заметим, что у Юрия Шатунова остались жена Светлана и двое детей. Сын Дэннис появился на свет в 2006 году. Дочь Эстелла родилась в 2013 году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также