Стала известна дата выхода 11-го сезона «Американской истории ужасов»

Сборник страшилок «Американская история ужасов» совсем скоро пополнится новым, 11-м сезоном. Сериал в жанре хоррор удерживается на позиции одного из самых популярных вот уже 10 сезонов.

Он создан в формате антологии, это особенно удобно: зрителям нравится, что можно включать любую серию, пересматривать любимые моменты, выбирать только лучшие сезоны, оставляя «за кадром» остальные, — все равно все будет понятно и интересно.

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Очередной сезон ужастика, которого все так долго ждали, состоится 11 октября 2022 года. По словам создателей сериала, этим они не ограничатся: будут снимать новые истории как минимум на протяжении 2023 года, сообщает издание МК.