Стала еще стройнее: Екатерина Климова в жакете и узких брюках появилась на публике с Гошей Куценко

Екатерина Климова вместе с Гошей Куценко находится в Узбекистане.
Екатерина Климова

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

Актриса Екатерина Климова довольно продолжительное время не делилась с подписчиками деталями своей жизни. Некоторое время назад звезда взяла паузу и не выходила на связь в Сети.

Но, судя по всему, жизнь Екатерины Климовой возвращается в привычное русло. Настроение актрисы наладилось, и она немного начала рассказывать о том, что с ней сейчас происходит.

На днях она разрешила своим подругам-актрисам опубликовать совместное фото с ней, которое было сделано во время совместного ужина в ресторане.

А теперь уже и сама Екатерина Климова разместила в микроблоге видео, в котором дала понять, что находится на гастролях в Ташкенте.

В кадре она предстала на сцене вместе с известным артистом Гошей Куценко. Екатерина Климова и Гоша Куценко — партнеры по спектаклю «Любовные письма».

На сцене Екатерина Климова предстала облаченной в костюм, состоящий из жакета и укороченных брюк-дудочек. Наряд сделал и без того стройную Екатерину Климову визуально еще стройнее.

Поклонники не могли не заметить, что за последнее время актриса похудела.

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