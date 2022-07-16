«Стал вызывающим брезгливость фриком»: известный журналист – о ближайшем концерте Макса Покровского в России

На днях стало известно, что оскандалившийся Максим Покровский, который уже много лет живет в США, собрался в Россию. Осенью у группы «Ногу свело» запланирован концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга.
Журналист Михаил Дряшин, узнав об этом, высказал свою точку зрения.
«Максим Покровский всегда был неадекватом. По молодости казался безобидным смешным чудиком, а теперь стал вызывающим брезгливость фриком, явно под веществами. Появление тут, пусть пока лишь на гастроли, самых отбитых ненавистников России – это, вообще, что такое?» - цитирует Дряшина «Абзац».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что концерты Андрея Макаревича и группы «Машина времени» отменили в России. эту информацию подтвердил сам музыкант.