«Стал вызывающим брезгливость фриком»: известный журналист – о ближайшем концерте Макса Покровского в России

На днях стало известно, что оскандалившийся Максим Покровский, который уже много лет живет в США, собрался в Россию. Осенью у группы «Ногу свело» запланирован концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга.

Журналист Михаил Дряшин, узнав об этом, высказал свою точку зрения.