«Стал себя нормально вести на репетициях»: Левкин назвал главную женщину в жизни Алибасова

Музыкант Владимир Левкин в интервью «Вокруг ТВ» заявил, что главная женщина в жизни продюсера Бари Алибасова – актриса Лидия Федосеева-Шукшина.
«Однажды он нам сказал: «Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина - любовь всей моей жизни, но я не думаю, что мы будем вместе, потому что мы друг друга изведем».
По словам Левкина, когда Федосеева-Шукшина появилась в жизни их группы все изменилось. «Он стал себя как-то нормально вести на репетициях, перестал орать. Стал доходчиво фразы произносить. И это было очень приятно. Лидию Николаевну очень люблю. Она одной из первых читала мои стихи. Она для меня как мама», - заметил Левкин.
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Напомним, что Алибасов и Федосеева-Шукшина несколько лет назад сыграли свадьбу. Впрочем, семейная жизнь у них не задалась, и они развелись.