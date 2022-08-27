«Стал себя нормально вести на репетициях»: Левкин назвал главную женщину в жизни Алибасова

По словам Левкина, когда Федосеева-Шукшина появилась в жизни их группы все изменилось. «Он стал себя как-то нормально вести на репетициях, перестал орать. Стал доходчиво фразы произносить. И это было очень приятно. Лидию Николаевну очень люблю. Она одной из первых читала мои стихи. Она для меня как мама», - заметил Левкин.

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Напомним, что Алибасов и Федосеева-Шукшина несколько лет назад сыграли свадьбу. Впрочем, семейная жизнь у них не задалась, и они развелись.