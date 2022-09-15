«Стал похож на брутального дядьку»: как сейчас выглядит тяжелобольной Губин

Андрей Губин много лет мучается от левосторонней прозопалгии лица, которая проявляется постоянными болями и судорогами. Из-за болезни певцу пришлось покинуть сцену.
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По словам Стаса Барецкого, в последнее время звезда нулевых стал чувствовать себя куда лучше. Он даже начал записывать новый альбом.
«Он приезжает на студию. Не было такого, чтобы он пришел и ему стало плохо», — процитировал Стаса портал Prozvezd.
Экс-участник группы «Ленинград» отметил, что за последнее время внешне артист очень изменился. По его мнению, новый стиль пошел Губину на пользу.
«Андрей стал похож на брутального дядьку. Это хорошо, потому что сейчас время настоящих мужиков, а не слащавых ряженных мальчиков», — заявил Барецкий.