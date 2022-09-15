«Стал похож на брутального дядьку»: как сейчас выглядит тяжелобольной Губин

Андрей Губин много лет мучается от левосторонней прозопалгии лица, которая проявляется постоянными болями и судорогами. Из-за болезни певцу пришлось покинуть сцену.

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По словам Стаса Барецкого, в последнее время звезда нулевых стал чувствовать себя куда лучше. Он даже начал записывать новый альбом.