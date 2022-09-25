Стал королем – получил наследство: каким состоянием теперь владеет Карл III, именуемый ранее Чарльзом

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на трон взошел ее сын принц Чарльз, которому пришлось сменить имя согласно английским монаршим традициям. Теперь его зовут король Карл III.

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Мама нового короля Великобритании оставила после себя внушительное наследство, львиная доля которого досталась именно прямому престолонаследнику. Пока завещание Елизаветы официально не огласили (это королева разрешила сделать только через 90 лет), однако в британские СМИ утекла информация о том, что все-таки получит ее старший сын.

Известно, что Карл стал богаче на 42,5 миллиарда долларов, из которых от умершей матери лично ему досталось 500 миллионов.

Кроме того, старший сын Елизаветы II стал владельцем шотландского замка Балморал, большой коллекции произведений искусства, персональных инвестиций и филателистских редкостей, земля, знаменитый ипподром «Аскот», королевских замков, морского дна у Великобритании, главной торговой улицей в Лондоне и другого.

В целом богатства, которые королева передала Чарльзу оцениваются в полмиллиарда долларов.

Источник: businessinsider.com.