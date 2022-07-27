Стал копией отца: как выглядит сын звезды 90-х, ныне покойного Мурата Насырова

21-летний Аким Насыров пошел по стопам своего знаменитого отца Мурата Насырова. Накануне, 26 июля, Аким Насыров и его группа Householder Band выступили в «Клубе Алексея Козлова» в Москве, самом большом джаз-клубе в России.
Молодой человек явно унаследовал талант своего папы Мурата Насырова, который пятнадцать лет назад добровольно ушел из жизни.
Публика восторженно принимала Акима Насырова, тут же обратив внимание на то, что тот внешне очень похож на отца, ныне покойного Мурата Насырова.
«Аким, мы очень ждем от вас песен на слова вашего дорого папы, ваши собственные стихи. У вас приятный голос, обворожительная внешность. Как жаль, что я не имела возможности сказать это Мурату Насырову. Желаю вам успеха в жизни, и стоять так крепко на этой земле, чтобы папа мог вами гордиться», – написала комментарий к видео с «Усадьбы» одна из зрительниц.
Мурат Насыров и его сын Аким Насыров. Фото: соцсети
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Напомним, Мурат Насыров был очень популярен в 90-х годах прошлого столетия. Его песни «Кто-то простит», «Мальчик хочет в Тамбов», «Я – это ты», «Лунные ночи» (дуэт с Аленой Апиной) тогда крутили на всех радиостанциях и площадках.
Певец ушел из жизни 19 января 2007 года.
По материалам kp.ru.