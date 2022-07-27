Стал копией отца: как выглядит сын звезды 90-х, ныне покойного Мурата Насырова

21-летний Аким Насыров пошел по стопам своего знаменитого отца Мурата Насырова. Накануне, 26 июля, Аким Насыров и его группа Householder Band выступили в «Клубе Алексея Козлова» в Москве, самом большом джаз-клубе в России.

Молодой человек явно унаследовал талант своего папы Мурата Насырова, который пятнадцать лет назад добровольно ушел из жизни.

Публика восторженно принимала Акима Насырова, тут же обратив внимание на то, что тот внешне очень похож на отца, ныне покойного Мурата Насырова.