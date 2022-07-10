Стал известен гонорар «Би-2» за выступление на Суперкубке России

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, несколько месяцев назад скандал с группой «Би-2» разразился в Омске. Тогда Лева и Шура отказались выходить на сцену из-за растянутого там баннера с буквой Z.

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