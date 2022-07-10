Стал известен гонорар «Би-2» за выступление на Суперкубке России

Петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу. В решающем матче он разгромил московский «Спартак» со счетом 4:0.
После игры на сцене появилась группа «Би-2», которая исполнила свои хиты. Однако в восторг от их появления фанаты не пришли. С трибун слышались выкрики «пошли вон». Тем не менее все это не помешало коллективу заработать солидную сумму.
«Гонорар Би-2 за 15 минут выступления на Суперкубке составил 50 тысяч евро плюс первый класс до Санкт-Петербурга и ночь в отеле Four seasons. Все расходы оплатили наличными», - сообщает телеграм-канал «Образ будущего».
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Напомним, несколько месяцев назад скандал с группой «Би-2» разразился в Омске. Тогда Лева и Шура отказались выходить на сцену из-за растянутого там баннера с буквой Z.