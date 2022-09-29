Стал бомжом с разбитым лицом: Анатолий Белый показал, как живет в Израиле

О жизни Анатолия Белого, который разорвал все связи с Россией и перебрался в Израиль, ходит много слухов. Актер некоторое время никак не комментировал сплетни, однако в итоге решил высказаться.

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Артист поиронизировал над теми, кто считает, что он бедствует за границей, опубликовав постановочное фото. На снимке Анатолий запечатлелся в образе бомжа с разбитым лицом.