Стал бомжом с разбитым лицом: Анатолий Белый показал, как живет в Израиле

О жизни Анатолия Белого, который разорвал все связи с Россией и перебрался в Израиль, ходит много слухов. Актер некоторое время никак не комментировал сплетни, однако в итоге решил высказаться.
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Артист поиронизировал над теми, кто считает, что он бедствует за границей, опубликовав постановочное фото. На снимке Анатолий запечатлелся в образе бомжа с разбитым лицом.
Анатолий Белый. Фото: соцсети
«По многочисленным просьбам патриотических СМИ публикую правдивые снимки моей сегодняшней жизни в Израиле. Вы правы, товарищи, у меня все очень плохо. Вот что ждет каждого, кто покинул Родину. Простите. Слово бомжа», — написал Белый.