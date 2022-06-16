«Стал бить дочь, она упала на землю»: Дана Борисова рассказала о жестокости бывшего мужа

Светская дива и телеведущая Дана Борисова живет насыщенной жизнью, в которой непрерывно что-то происходит.
Сейчас головной болью Даны Борисовой являются отношения с бывшим мужем, отцом ее дочери, бизнесменом Максимом Аксеновым.
Папа Полины поднял руку на дочь-подростка на глазах у своих родителей.
«У него началось бешенство, подбежал, повалил: «Я тебя сейчас ремнем...» Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала», — рассказала Дана Борисова.
Это не единственное, чем возмущена Дана Борисова. Оказывается, экс-супруг платит дочери Полине всего 15 тысяч рублей алиментов. По словам теледивы, содержать ребенка на такую сумму нереально. Дана Борисова уже обратилась в суд, чтобы добиться увеличения выплат.
«Я три с половиной года, даже четыре, получаю на Полину фиксированную сумму, прожиточный минимум — 15 тысяч. Многие поймут, что на эти деньги растить ребенка ну практически нереально. Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — поделилась Дана Борисова в программе Пятого канала «Светская хроника».