«Стал бить дочь, она упала на землю»: Дана Борисова рассказала о жестокости бывшего мужа

Светская дива и телеведущая Дана Борисова живет насыщенной жизнью, в которой непрерывно что-то происходит.

Сейчас головной болью Даны Борисовой являются отношения с бывшим мужем, отцом ее дочери, бизнесменом Максимом Аксеновым.

Папа Полины поднял руку на дочь-подростка на глазах у своих родителей.

«У него началось бешенство, подбежал, повалил: «Я тебя сейчас ремнем...» Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала», — рассказала Дана Борисова.

Это не единственное, чем возмущена Дана Борисова. Оказывается, экс-супруг платит дочери Полине всего 15 тысяч рублей алиментов. По словам теледивы, содержать ребенка на такую сумму нереально. Дана Борисова уже обратилась в суд, чтобы добиться увеличения выплат.