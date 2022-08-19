«Стакан воды в старости»: Алена Апина показала свою рожденную суррогатной матерью дочь

Певица Алена Апина решилась показать свою совсем взрослую дочь Ксению Иратову, которой в этом году исполнится уже 21 год. Долгое время звездная мать скрывала ребенка, но сейчас почему-то решилась ее показать в своем микроблоге.

«Подружка, ребенок, психотерапевт, стакан воды в старости и еще много чего – это взрослая дочь!» - написала артистка под фото.

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Путь к материнству звезды «Комбинации» был долгим. Она много лет лечилась, пыталась забеременеть 9 раз при помощи ЭКО, но безрезультатно. В итоге Апина воспользовалась услугой суррогатного материнства как одна из первых звезд в стране. Крестным отцом Ксении стал Борис Моисеев.