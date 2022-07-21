«Срок маленький»: беременную внучку Гурченко бросил любовник

Единственная внучка Людмилы Гурченко, 38-летняя Елена Королева, оказалась в сложной жизненной ситуации. Девушку бросил возлюбленный, 40-летний подполковник в отставке по имени Александр.

По словам наследницы актрисы, сначала ее отношения с бойфрендом были почти идеальными.

«Ухаживал он красиво. Но когда я спрашивала у человека, а что будет дальше с нашими отношениями, он уходил от ответа», — поделилась Королева.

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Все рухнуло в один момент, когда Елена сделала тест на беременность, показавший две полоски. Александр просто заблокировал номер возлюбленной, отказавшись обсуждать сложившуюся ситуацию.

Пока внучка Гурченко не знает, как поступит, если беременность подтвердится.

«Срок еще очень маленький. Но точно знаю, что буду жить дальше. Депрессии у меня нет», — подытожила Елена в беседе с PROZVEZD.

Ранее Королева объяснила, почему ее знаменитая бабушка не любила свою единственную дочь. По словам девушки, ее мать росла «при тотальной нехватке любви».