«Срежиссировано Галкиным*»: Садальский уверен, что Пугачева сделала скандальное заявление под давлением мужа

Известный актер и блогер Стас Садальский в телеграм-канале высказал свою точку зрения по поводу высказываний певицы Аллы Пугачевой после признания ее мужа Максима Галкина* иноагентом.

Стас Садальский уверен, что Алла Пугачева сделала публикацию в соцсети не по своей инициативе. По мнению Садальского, певице это совершенно не нужно. Актер назвал Максима Галкина* алчным человеком, а Алле Пугачевой выразил сочувствие.

«Однозначно, срежиссировано и написано Максимом Галкиным*. Певица Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Не Аллуся написала письмо, а муж. Я восхищаюсь Аллой, как женой. Именно так и должна настоящая жена (декабристка) поддерживать своего мужа. Кто понимает это, тот поймет. У предателя России Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов. Алчный! Мне его не жалко, а Алле - сочувствие!» - написал в телеграм-канале Стас Садальский.

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Напомним, Алла Пугачева открыто обратилась к Минюсту с просьбой внести и ее имя в реестр иноагентов вслед за Максимом Галкиным*.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.