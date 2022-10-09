«Сразу дочь залюбила»: Гарик Харламов осчастливил наследницу подаренным драконом

Вечером 9 октября юморист Гарик Харламов выложил в соцсети трогательное видео со своей 8-летней дочерью Настей. Звездный папа решил погрузиться в проблемы девочки и узнал, что ей очень нужен некий дракон в «Роблоксе» (онлайн-платформа для создания видеоигр).

В конце одного ролика Харламов обещал дочке что-нибудь придумать по этому поводу, а в следующем счастливая Настя бросилась к нему на шею и зацеловала заботливого отца. Очевидно, получила, что хотела.

«Вот что дракон в «Роблоксе» делает… Сразу дочь залюбила», - прокомментировал обрадованный Гарик.

А в подписи под милым видео юморист добавил «ложку дегтя» суровой реальности, написав, как было бы хорошо, если бы единственной проблемой в мире было бы отсутствие дракона в «Роблоксе». Трудно с ним не согласиться.